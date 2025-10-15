Informations sur le prix de Myspace Girls (MSG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00040737$ 0.00040737 $ 0.00040737 Prix le plus bas $ 0.00000553$ 0.00000553 $ 0.00000553 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -0.66% Variation du prix (7 j) -0.66%

Le prix en temps réel de Myspace Girls (MSG) est de $0.00000598. Au cours des dernières 24 heures, MSG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSG est $ 0.00040737, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000553.

En termes de performance à court terme, MSG a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -0.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Myspace Girls (MSG)

Capitalisation boursière $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Offre en circulation 841.76M 841.76M 841.76M Offre totale 841,764,404.199086 841,764,404.199086 841,764,404.199086

La capitalisation boursière actuelle de Myspace Girls est de $ 5.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSG est de 841.76M, avec une offre totale de 841764404.199086. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.03K.