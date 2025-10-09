Informations sur le prix de MUSK Gold (MUSK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000505 $ 0.0000505 $ 0.0000505 Bas 24 h $ 0.00005193 $ 0.00005193 $ 0.00005193 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000505$ 0.0000505 $ 0.0000505 Haut 24 h $ 0.00005193$ 0.00005193 $ 0.00005193 Sommet historique $ 0.860859$ 0.860859 $ 0.860859 Prix le plus bas $ 0.00002595$ 0.00002595 $ 0.00002595 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.97% Variation du prix (7 j) +3.33% Variation du prix (7 j) +3.33%

Le prix en temps réel de MUSK Gold (MUSK) est de $0.00005091. Au cours des dernières 24 heures, MUSK a évolué entre un minimum de $ 0.0000505 et un maximum de $ 0.00005193, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUSK est $ 0.860859, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002595.

En termes de performance à court terme, MUSK a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.97% sur 24 heures et de +3.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MUSK Gold (MUSK)

Capitalisation boursière $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 35.15K$ 35.15K $ 35.15K Offre en circulation 34.52M 34.52M 34.52M Offre totale 690,420,000.0 690,420,000.0 690,420,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MUSK Gold est de $ 1.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUSK est de 34.52M, avec une offre totale de 690420000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.15K.