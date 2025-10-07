Informations sur le prix de Music by Virtuals (MUSIC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00106804 $ 0.00106804 $ 0.00106804 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00106804$ 0.00106804 $ 0.00106804 Sommet historique $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.84% Changement de prix (1J) +4.16% Variation du prix (7 j) +8.05% Variation du prix (7 j) +8.05%

Le prix en temps réel de Music by Virtuals (MUSIC) est de $0.00106522. Au cours des dernières 24 heures, MUSIC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00106804, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUSIC est $ 0.04681096, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MUSIC a évolué de +0.84% au cours de la dernière heure, +4.16% sur 24 heures et de +8.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Music by Virtuals (MUSIC)

Capitalisation boursière $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Offre en circulation 997.59M 997.59M 997.59M Offre totale 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

La capitalisation boursière actuelle de Music by Virtuals est de $ 1.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUSIC est de 997.59M, avec une offre totale de 997589005.9044687. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.06M.