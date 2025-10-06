Informations sur le prix de Mortgage Coin (MORTGAGE) en USD

Le prix en temps réel de Mortgage Coin (MORTGAGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MORTGAGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MORTGAGE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MORTGAGE a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, +0.82% sur 24 heures et de -2.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mortgage Coin (MORTGAGE)

La capitalisation boursière actuelle de Mortgage Coin est de $ 25.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MORTGAGE est de 999.47M, avec une offre totale de 999473263.749101. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.65K.