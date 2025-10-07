Informations sur le prix de Minetendo (MINE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.181604$ 0.181604 $ 0.181604 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.12% Variation du prix (7 j) +0.12%

Le prix en temps réel de Minetendo (MINE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MINE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MINE est $ 0.181604, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MINE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Minetendo (MINE)

Capitalisation boursière $ 3.15K$ 3.15K $ 3.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Offre en circulation 8.54M 8.54M 8.54M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Minetendo est de $ 3.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MINE est de 8.54M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.61K.