Informations sur le prix de microcap (MICROCAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.62% Changement de prix (1J) -2.53% Variation du prix (7 j) -15.95% Variation du prix (7 j) -15.95%

Le prix en temps réel de microcap (MICROCAP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MICROCAP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MICROCAP est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MICROCAP a évolué de +0.62% au cours de la dernière heure, -2.53% sur 24 heures et de -15.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour microcap (MICROCAP)

Capitalisation boursière $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Offre en circulation 999.60M 999.60M 999.60M Offre totale 999,603,866.580859 999,603,866.580859 999,603,866.580859

La capitalisation boursière actuelle de microcap est de $ 7.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MICROCAP est de 999.60M, avec une offre totale de 999603866.580859. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.46K.