Qu'est-ce que MiaSwap (MIA)

MiaSwap is the first AMM decentralized exchange in the ONUS Chain ecosystem, providing various farming features, including: - Swap: With this feature, users can trade and exchange assets easily and quickly with abundant liquidity. - Add Liquidity: Users add their assets to liquidity pools to receive the transaction fees and LP tokens of the pool provided with liquidity. - Yield Farm: This feature allows users to stake LP tokens to receive MIA as rewards, thereby increasing passive income with an attractive APR. - Mining Pools: With Mining Pools, users can stake MIA and ONUS to get other assets in return. By staking the MIA received from Yield Farm.

Ressource de MiaSwap (MIA) Site officiel

Tokenomics de MiaSwap (MIA)

Comprendre la tokenomics de MiaSwap (MIA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MIA !