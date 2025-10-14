Informations sur le prix de Metronome Synth USD (MSUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.995656 $ 0.995656 $ 0.995656 Bas 24 h $ 0.99981 $ 0.99981 $ 0.99981 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.995656$ 0.995656 $ 0.995656 Haut 24 h $ 0.99981$ 0.99981 $ 0.99981 Sommet historique $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Prix le plus bas $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -0.36% Variation du prix (7 j) -0.48% Variation du prix (7 j) -0.48%

Le prix en temps réel de Metronome Synth USD (MSUSD) est de $0.995655. Au cours des dernières 24 heures, MSUSD a évolué entre un minimum de $ 0.995656 et un maximum de $ 0.99981, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSUSD est $ 2.61, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.427862.

En termes de performance à court terme, MSUSD a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -0.36% sur 24 heures et de -0.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metronome Synth USD (MSUSD)

Capitalisation boursière $ 21.08M$ 21.08M $ 21.08M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.08M$ 21.08M $ 21.08M Offre en circulation 21.17M 21.17M 21.17M Offre totale 21,443,937.62798658 21,443,937.62798658 21,443,937.62798658

La capitalisation boursière actuelle de Metronome Synth USD est de $ 21.08M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSUSD est de 21.17M, avec une offre totale de 21443937.62798658. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.08M.