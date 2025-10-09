Le prix en temps réel de Metavault Trade est aujourd'hui de 0.053666 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MVX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MVX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Metavault Trade est aujourd'hui de 0.053666 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MVX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MVX facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Metavault Trade (MVX)

Prix en temps réel : 1 MVX à USD

$0.053666
$0.053666
-3.20%
Graphique du prix de Metavault Trade (MVX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:41:25 (UTC+8)

Informations sur le prix de Metavault Trade (MVX) en USD

$ 0.053097
Bas 24 h
$ 0.055444
Haut 24 h

$ 0.053097

$ 0.055444

$ 4.62

$ 0.00148601

Le prix en temps réel de Metavault Trade (MVX) est de $0.053666. Au cours des dernières 24 heures, MVX a évolué entre un minimum de $ 0.053097 et un maximum de $ 0.055444, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MVX est $ 4.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00148601.

En termes de performance à court terme, MVX a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, -3.20% sur 24 heures et de +3.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

$ 135.19K
$ 135.19K

--
--

$ 215.21K
$ 215.21K

2.51M
2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Metavault Trade est de $ 135.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MVX est de 2.51M, avec une offre totale de 4000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 215.21K.

Historique du prix de Metavault Trade (MVX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Metavault Trade en USD était de $ -0.00177770375023817.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Metavault Trade en USD était de $ -0.0076967562.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Metavault Trade en USD était de $ -0.0113238104.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Metavault Trade en USD était de $ +0.013480061972519436.

Aujourd'hui$ -0.00177770375023817-3.20%
30 jours$ -0.0076967562-14.34%
60 jours$ -0.0113238104-21.10%
90 jours$ +0.013480061972519436+33.54%

Qu'est-ce que Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de Metavault Trade (USD)

Combien vaudra Metavault Trade (MVX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Metavault Trade (MVX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Metavault Trade.

Consultez la prévision de prix de Metavault Trade maintenant !

Tokenomics de Metavault Trade (MVX)

Comprendre la tokenomics de Metavault Trade (MVX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MVX !

Combien vaut Metavault Trade (MVX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MVX en USD est de 0.053666 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MVX à USD ?
Le prix actuel de MVX en USD est $ 0.053666. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Metavault Trade ?
La capitalisation boursière de MVX est de $ 135.19K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MVX ?
L'offre en circulation de MVX est de 2.51M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MVX ?
MVX a atteint un prix ATH de 4.62 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MVX ?
MVX a vu un prix ATL de 0.00148601 USD.
Quel est le volume de trading de MVX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MVX est de -- USD.
Est-ce que MVX va augmenter cette année ?
MVX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MVX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:41:25 (UTC+8)

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.