Informations sur le prix de Metavault Trade (MVX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.053097 Haut 24 h $ 0.055444 Sommet historique $ 4.62 Prix le plus bas $ 0.00148601 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) -3.20% Variation du prix (7 j) +3.44%

Le prix en temps réel de Metavault Trade (MVX) est de $0.053666. Au cours des dernières 24 heures, MVX a évolué entre un minimum de $ 0.053097 et un maximum de $ 0.055444, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MVX est $ 4.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00148601.

En termes de performance à court terme, MVX a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, -3.20% sur 24 heures et de +3.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metavault Trade (MVX)

Capitalisation boursière $ 135.19K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 215.21K Offre en circulation 2.51M Offre totale 4,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Metavault Trade est de $ 135.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MVX est de 2.51M, avec une offre totale de 4000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 215.21K.