Informations sur le prix de Memesis World (MEMS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Prix le plus bas $ 0.00846883$ 0.00846883 $ 0.00846883 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +9.86% Variation du prix (7 j) +9.86%

Le prix en temps réel de Memesis World (MEMS) est de $0.01187281. Au cours des dernières 24 heures, MEMS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEMS est $ 0.01219792, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00846883.

En termes de performance à court terme, MEMS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +9.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Memesis World (MEMS)

Capitalisation boursière $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.87M$ 11.87M $ 11.87M Offre en circulation 520.00M 520.00M 520.00M Offre totale 999,999,997.965014 999,999,997.965014 999,999,997.965014

La capitalisation boursière actuelle de Memesis World est de $ 6.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMS est de 520.00M, avec une offre totale de 999999997.965014. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.87M.