Informations sur Memeora (MEMEORA)
Memeora is a utility token for average memecoin traders on solana. Our machine learning tool is working with big data to find entry points on good memecoins on pump.fun, bonk and other launchpads. It combines over 30 different metrics to avoid rugs, dumps, bad wallets and much more. In the Memeora academy we provide best practice live trading for all members / token holders. With Memeora you can minimize your trading risk and finally make profit with memecoins.
Tokenomics de Memeora (MEMEORA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Memeora (MEMEORA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MEMEORA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MEMEORA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MEMEORA, explorez le prix en direct du token MEMEORA !
