Informations sur le prix de MEMELESS COIN (MEMELESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.44% Changement de prix (1J) -5.79% Variation du prix (7 j) -14.02% Variation du prix (7 j) -14.02%

Le prix en temps réel de MEMELESS COIN (MEMELESS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MEMELESS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEMELESS est $ 0.00343906, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MEMELESS a évolué de +1.44% au cours de la dernière heure, -5.79% sur 24 heures et de -14.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MEMELESS COIN (MEMELESS)

Capitalisation boursière $ 29.37K$ 29.37K $ 29.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.37K$ 29.37K $ 29.37K Offre en circulation 997.86M 997.86M 997.86M Offre totale 997,861,065.777433 997,861,065.777433 997,861,065.777433

La capitalisation boursière actuelle de MEMELESS COIN est de $ 29.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEMELESS est de 997.86M, avec une offre totale de 997861065.777433. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.37K.