Informations sur le prix de Matr1x (MAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00742464 Haut 24 h $ 0.0081564 Sommet historique $ 0.474276 Prix le plus bas $ 0.00729474 Variation du prix (1 h) -0.73% Changement de prix (1J) -4.27% Variation du prix (7 j) -19.75%

Le prix en temps réel de Matr1x (MAX) est de $0.00744736. Au cours des dernières 24 heures, MAX a évolué entre un minimum de $ 0.00742464 et un maximum de $ 0.0081564, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAX est $ 0.474276, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00729474.

En termes de performance à court terme, MAX a évolué de -0.73% au cours de la dernière heure, -4.27% sur 24 heures et de -19.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Matr1x (MAX)

Capitalisation boursière $ 1.12M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.95M Offre en circulation 151.35M Offre totale 800,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Matr1x est de $ 1.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAX est de 151.35M, avec une offre totale de 800000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.95M.