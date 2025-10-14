Informations sur le prix de Market Stalker (STLKR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0024571 $ 0.0024571 $ 0.0024571 Bas 24 h $ 0.00256466 $ 0.00256466 $ 0.00256466 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0024571$ 0.0024571 $ 0.0024571 Haut 24 h $ 0.00256466$ 0.00256466 $ 0.00256466 Sommet historique $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Prix le plus bas $ 0.00046084$ 0.00046084 $ 0.00046084 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) -0.58% Variation du prix (7 j) -21.73% Variation du prix (7 j) -21.73%

Le prix en temps réel de Market Stalker (STLKR) est de $0.00249497. Au cours des dernières 24 heures, STLKR a évolué entre un minimum de $ 0.0024571 et un maximum de $ 0.00256466, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STLKR est $ 0.00491883, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00046084.

En termes de performance à court terme, STLKR a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, -0.58% sur 24 heures et de -21.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Market Stalker (STLKR)

Capitalisation boursière $ 249.50K$ 249.50K $ 249.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 249.50K$ 249.50K $ 249.50K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Market Stalker est de $ 249.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STLKR est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 249.50K.