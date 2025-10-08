Informations sur le prix de Marine Moguls (MOGUL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 50.84 $ 50.84 $ 50.84 Bas 24 h $ 54.86 $ 54.86 $ 54.86 Haut 24 h Bas 24 h $ 50.84$ 50.84 $ 50.84 Haut 24 h $ 54.86$ 54.86 $ 54.86 Sommet historique $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Prix le plus bas $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -1.56% Variation du prix (7 j) +0.66% Variation du prix (7 j) +0.66%

Le prix en temps réel de Marine Moguls (MOGUL) est de $52.52. Au cours des dernières 24 heures, MOGUL a évolué entre un minimum de $ 50.84 et un maximum de $ 54.86, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MOGUL est $ 910.54, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 32.47.

En termes de performance à court terme, MOGUL a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -1.56% sur 24 heures et de +0.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Marine Moguls (MOGUL)

Capitalisation boursière $ 142.14K$ 142.14K $ 142.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 523.28K$ 523.28K $ 523.28K Offre en circulation 2.71K 2.71K 2.71K Offre totale 9,963.0 9,963.0 9,963.0

La capitalisation boursière actuelle de Marine Moguls est de $ 142.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOGUL est de 2.71K, avec une offre totale de 9963.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 523.28K.