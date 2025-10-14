Tokenomics de Mansioncoin (MANSION)
Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.
Tokenomics de Mansioncoin (MANSION) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mansioncoin (MANSION) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MANSION qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MANSION pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de MANSION
Vous voulez savoir dans quelle direction MANSION pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MANSION combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
