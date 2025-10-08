Informations sur le prix de Main Street USD (MSUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Bas 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Haut 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sommet historique $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Prix le plus bas $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) +0.01% Variation du prix (7 j) +0.01%

Le prix en temps réel de Main Street USD (MSUSD) est de $1.001. Au cours des dernières 24 heures, MSUSD a évolué entre un minimum de $ 1.0 et un maximum de $ 1.001, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSUSD est $ 2.0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.979364.

En termes de performance à court terme, MSUSD a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de +0.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Main Street USD (MSUSD)

Capitalisation boursière $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Offre en circulation 6.74M 6.74M 6.74M Offre totale 6,741,300.433918611 6,741,300.433918611 6,741,300.433918611

La capitalisation boursière actuelle de Main Street USD est de $ 6.74M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSUSD est de 6.74M, avec une offre totale de 6741300.433918611. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.74M.