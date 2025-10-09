Informations sur le prix de MAGA VP (MVP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00226099 $ 0.00226099 $ 0.00226099 Bas 24 h $ 0.00245343 $ 0.00245343 $ 0.00245343 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00226099$ 0.00226099 $ 0.00226099 Haut 24 h $ 0.00245343$ 0.00245343 $ 0.00245343 Sommet historique $ 0.709196$ 0.709196 $ 0.709196 Prix le plus bas $ 0.00191037$ 0.00191037 $ 0.00191037 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -6.32% Variation du prix (7 j) +5.63% Variation du prix (7 j) +5.63%

Le prix en temps réel de MAGA VP (MVP) est de $0.00226928. Au cours des dernières 24 heures, MVP a évolué entre un minimum de $ 0.00226099 et un maximum de $ 0.00245343, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MVP est $ 0.709196, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00191037.

En termes de performance à court terme, MVP a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -6.32% sur 24 heures et de +5.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MAGA VP (MVP)

Capitalisation boursière $ 102.78K$ 102.78K $ 102.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 107.88K$ 107.88K $ 107.88K Offre en circulation 45.25M 45.25M 45.25M Offre totale 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MAGA VP est de $ 102.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MVP est de 45.25M, avec une offre totale de 47500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 107.88K.