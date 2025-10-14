Informations sur le prix de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0
Bas 24 h $ 0
Haut 24 h $ 0
Sommet historique $ 0.00372154
Prix le plus bas $ 0.00001841
Variation du prix (1 h) --
Changement de prix (1J) --
Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Luntra Infrastructure ($LUNTRA) est de $0.00002001. Au cours des dernières 24 heures, $LUNTRA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $LUNTRA est $ 0.00372154, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001841.

En termes de performance à court terme, $LUNTRA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Capitalisation boursière $ 16.41K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.01K
Offre en circulation 820.00M
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Luntra Infrastructure est de $ 16.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $LUNTRA est de 820.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.01K.