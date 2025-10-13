Tokenomics de Luna Rush (LUS)
Tokenomics et analyse de prix de Luna Rush (LUS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Luna Rush (LUS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Luna Rush (LUS)
Enjoy the ultimate idle gaming experience, Focused on Level up and Strategy! Luna Rush is an Anime-style casual hanging-up game, this is an incremental game about strategy. Each character in the game is made in detail. Flamboyant effects and ultimate weapon guaranteed to make you addicted! Summon your Warriors, TRAIN them to become powerful heroes, or convert them into Spirit material for EVOLVING. You can fight other players, team up with friends, win a tournament and earn money with your strategy and luck. In Luna Rush, there are 11 different warriors and possess unique skills corresponding to each warrior. To increase the strength of the warrior needs fusion and level up, learn more skills and provide more weapons. Warriors can be purchased on the marketplace or summoned in the game store. Players participate in Boss hunting, PVP battles, daily activities, Tournament, Leaderboard, Bet ... to earn tokens. LUS is a 350,000,000 pre-mined token, the governance token of LunaRush. Play to Earn!
Tokenomics de Luna Rush (LUS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Luna Rush (LUS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LUS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LUS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LUS, explorez le prix en direct du token LUS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
