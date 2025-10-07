Le prix en temps réel de Luna Rush est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LUS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LUS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Luna Rush est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LUS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LUS facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Luna Rush (LUS)

Prix en temps réel : 1 LUS à USD

--
----
+5.10%1D
Graphique du prix de Luna Rush (LUS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:49:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de Luna Rush (LUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+5.15%

+18.80%

+18.80%

Le prix en temps réel de Luna Rush (LUS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LUS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LUS est $ 4.95, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LUS a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, +5.15% sur 24 heures et de +18.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Luna Rush (LUS)

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

--
----

$ 30.57K
$ 30.57K$ 30.57K

22.14M
22.14M 22.14M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Luna Rush est de $ 1.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LUS est de 22.14M, avec une offre totale de 350000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.57K.

Historique du prix de Luna Rush (LUS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Luna Rush en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Luna Rush en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Luna Rush en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Luna Rush en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+5.15%
30 jours$ 0-25.15%
60 jours$ 0-69.15%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Luna Rush (LUS)

Enjoy the ultimate idle gaming experience, Focused on Level up and Strategy! Luna Rush is an Anime-style casual hanging-up game, this is an incremental game about strategy. Each character in the game is made in detail. Flamboyant effects and ultimate weapon guaranteed to make you addicted! Summon your Warriors, TRAIN them to become powerful heroes, or convert them into Spirit material for EVOLVING. You can fight other players, team up with friends, win a tournament and earn money with your strategy and luck. In Luna Rush, there are 11 different warriors and possess unique skills corresponding to each warrior. To increase the strength of the warrior needs fusion and level up, learn more skills and provide more weapons. Warriors can be purchased on the marketplace or summoned in the game store. Players participate in Boss hunting, PVP battles, daily activities, Tournament, Leaderboard, Bet ... to earn tokens. LUS is a 350,000,000 pre-mined token, the governance token of LunaRush. Play to Earn!

Ressource de Luna Rush (LUS)

Site officiel

Prévision de prix de Luna Rush (USD)

Combien vaudra Luna Rush (LUS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Luna Rush (LUS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Luna Rush.

Consultez la prévision de prix de Luna Rush maintenant !

LUS en devises locales

Tokenomics de Luna Rush (LUS)

Comprendre la tokenomics de Luna Rush (LUS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LUS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Luna Rush (LUS)

Combien vaut Luna Rush (LUS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LUS en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LUS à USD ?
Le prix actuel de LUS en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Luna Rush ?
La capitalisation boursière de LUS est de $ 1.93K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LUS ?
L'offre en circulation de LUS est de 22.14M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LUS ?
LUS a atteint un prix ATH de 4.95 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LUS ?
LUS a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de LUS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LUS est de -- USD.
Est-ce que LUS va augmenter cette année ?
LUS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LUS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:49:08 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.