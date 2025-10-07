Informations sur le prix de Luna Rush (LUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) +5.15% Variation du prix (7 j) +18.80% Variation du prix (7 j) +18.80%

Le prix en temps réel de Luna Rush (LUS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LUS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LUS est $ 4.95, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LUS a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, +5.15% sur 24 heures et de +18.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Luna Rush (LUS)

Capitalisation boursière $ 1.93K$ 1.93K $ 1.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 30.57K$ 30.57K $ 30.57K Offre en circulation 22.14M 22.14M 22.14M Offre totale 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Luna Rush est de $ 1.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LUS est de 22.14M, avec une offre totale de 350000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.57K.