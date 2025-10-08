Informations sur le prix de Looks Good (SENDIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00089495 $ 0.00089495 $ 0.00089495 Bas 24 h $ 0.00125892 $ 0.00125892 $ 0.00125892 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00089495$ 0.00089495 $ 0.00089495 Haut 24 h $ 0.00125892$ 0.00125892 $ 0.00125892 Sommet historique $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Prix le plus bas $ 0.00063446$ 0.00063446 $ 0.00063446 Variation du prix (1 h) +3.38% Changement de prix (1J) -22.58% Variation du prix (7 j) -21.59% Variation du prix (7 j) -21.59%

Le prix en temps réel de Looks Good (SENDIT) est de $0.00094056. Au cours des dernières 24 heures, SENDIT a évolué entre un minimum de $ 0.00089495 et un maximum de $ 0.00125892, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SENDIT est $ 0.00683355, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00063446.

En termes de performance à court terme, SENDIT a évolué de +3.38% au cours de la dernière heure, -22.58% sur 24 heures et de -21.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Looks Good (SENDIT)

Capitalisation boursière $ 517.29K$ 517.29K $ 517.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 940.54K$ 940.54K $ 940.54K Offre en circulation 549.98M 549.98M 549.98M Offre totale 999,976,754.267487 999,976,754.267487 999,976,754.267487

La capitalisation boursière actuelle de Looks Good est de $ 517.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SENDIT est de 549.98M, avec une offre totale de 999976754.267487. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 940.54K.