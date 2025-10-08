Le prix en temps réel de Looks Good est aujourd'hui de 0.00094056 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SENDIT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SENDIT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Looks Good est aujourd'hui de 0.00094056 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SENDIT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SENDIT facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 SENDIT à USD

$0.0009416
$0.0009416
-22.80%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Looks Good (SENDIT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 05:59:07 (UTC+8)

Informations sur le prix de Looks Good (SENDIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00089495
$ 0.00089495
Bas 24 h
$ 0.00125892
$ 0.00125892
Haut 24 h

$ 0.00089495
$ 0.00089495

$ 0.00125892
$ 0.00125892

$ 0.00683355
$ 0.00683355

$ 0.00063446
$ 0.00063446

+3.38%

-22.58%

-21.59%

-21.59%

Le prix en temps réel de Looks Good (SENDIT) est de $0.00094056. Au cours des dernières 24 heures, SENDIT a évolué entre un minimum de $ 0.00089495 et un maximum de $ 0.00125892, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SENDIT est $ 0.00683355, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00063446.

En termes de performance à court terme, SENDIT a évolué de +3.38% au cours de la dernière heure, -22.58% sur 24 heures et de -21.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Looks Good (SENDIT)

$ 517.29K
$ 517.29K

--
--

$ 940.54K
$ 940.54K

549.98M
549.98M

999,976,754.267487
999,976,754.267487

La capitalisation boursière actuelle de Looks Good est de $ 517.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SENDIT est de 549.98M, avec une offre totale de 999976754.267487. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 940.54K.

Historique du prix de Looks Good (SENDIT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Looks Good en USD était de $ -0.000274466486595935.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Looks Good en USD était de $ -0.0002728071.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Looks Good en USD était de $ -0.0005148698.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Looks Good en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000274466486595935-22.58%
30 jours$ -0.0002728071-29.00%
60 jours$ -0.0005148698-54.74%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

Ressource de Looks Good (SENDIT)

Site officiel

Prévision de prix de Looks Good (USD)

Combien vaudra Looks Good (SENDIT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Looks Good (SENDIT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Looks Good.

Consultez la prévision de prix de Looks Good maintenant !

SENDIT en devises locales

Tokenomics de Looks Good (SENDIT)

Comprendre la tokenomics de Looks Good (SENDIT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SENDIT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Looks Good (SENDIT)

Combien vaut Looks Good (SENDIT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SENDIT en USD est de 0.00094056 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SENDIT à USD ?
Le prix actuel de SENDIT en USD est $ 0.00094056. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Looks Good ?
La capitalisation boursière de SENDIT est de $ 517.29K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SENDIT ?
L'offre en circulation de SENDIT est de 549.98M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SENDIT ?
SENDIT a atteint un prix ATH de 0.00683355 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SENDIT ?
SENDIT a vu un prix ATL de 0.00063446 USD.
Quel est le volume de trading de SENDIT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SENDIT est de -- USD.
Est-ce que SENDIT va augmenter cette année ?
SENDIT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SENDIT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 05:59:07 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.