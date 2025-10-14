Informations sur le prix de Lithium Finance (LITH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.070537$ 0.070537 $ 0.070537 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.27% Changement de prix (1J) +10.77% Variation du prix (7 j) +2.32% Variation du prix (7 j) +2.32%

Le prix en temps réel de Lithium Finance (LITH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LITH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LITH est $ 0.070537, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LITH a évolué de +1.27% au cours de la dernière heure, +10.77% sur 24 heures et de +2.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lithium Finance (LITH)

Capitalisation boursière $ 65.31K$ 65.31K $ 65.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K Offre en circulation 9.08B 9.08B 9.08B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lithium Finance est de $ 65.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LITH est de 9.08B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 71.95K.