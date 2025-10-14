Le prix en temps réel de Lithium Finance est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LITH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LITH facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Lithium Finance est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LITH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LITH facilement sur MEXC maintenant.

Informations sur le prix de Lithium Finance (LITH) en USD

Le prix en temps réel de Lithium Finance (LITH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LITH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LITH est $ 0.070537, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LITH a évolué de +1.27% au cours de la dernière heure, +10.77% sur 24 heures et de +2.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

La capitalisation boursière actuelle de Lithium Finance est de $ 65.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LITH est de 9.08B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 71.95K.

Historique du prix de Lithium Finance (LITH) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Lithium Finance en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lithium Finance en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lithium Finance en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lithium Finance en USD était de $ 0.

Qu'est-ce que Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Combien vaut Lithium Finance (LITH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LITH en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LITH à USD ?
Le prix actuel de LITH en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Lithium Finance ?
La capitalisation boursière de LITH est de $ 65.31K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LITH ?
L'offre en circulation de LITH est de 9.08B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LITH ?
LITH a atteint un prix ATH de 0.070537 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LITH ?
LITH a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de LITH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LITH est de -- USD.
Est-ce que LITH va augmenter cette année ?
LITH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LITH pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 02:29:37 (UTC+8)

