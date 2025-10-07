Informations sur le prix de Litentry (LIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.332308 $ 0.332308 $ 0.332308 Bas 24 h $ 0.363253 $ 0.363253 $ 0.363253 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.332308$ 0.332308 $ 0.332308 Haut 24 h $ 0.363253$ 0.363253 $ 0.363253 Sommet historique $ 13.31$ 13.31 $ 13.31 Prix le plus bas $ 0.255034$ 0.255034 $ 0.255034 Variation du prix (1 h) -0.78% Changement de prix (1J) +3.80% Variation du prix (7 j) -11.26% Variation du prix (7 j) -11.26%

Le prix en temps réel de Litentry (LIT) est de $0.348072. Au cours des dernières 24 heures, LIT a évolué entre un minimum de $ 0.332308 et un maximum de $ 0.363253, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIT est $ 13.31, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.255034.

En termes de performance à court terme, LIT a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, +3.80% sur 24 heures et de -11.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Litentry (LIT)

Capitalisation boursière $ 15.72M$ 15.72M $ 15.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.81M$ 34.81M $ 34.81M Offre en circulation 45.17M 45.17M 45.17M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Litentry est de $ 15.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIT est de 45.17M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.81M.