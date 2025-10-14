Informations sur le prix de Linos AI (LNS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007795 $ 0.00007795 $ 0.00007795 Bas 24 h $ 0.00008733 $ 0.00008733 $ 0.00008733 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007795$ 0.00007795 $ 0.00007795 Haut 24 h $ 0.00008733$ 0.00008733 $ 0.00008733 Sommet historique $ 0.00055908$ 0.00055908 $ 0.00055908 Prix le plus bas $ 0.00007047$ 0.00007047 $ 0.00007047 Variation du prix (1 h) -0.60% Changement de prix (1J) +5.31% Variation du prix (7 j) -24.92% Variation du prix (7 j) -24.92%

Le prix en temps réel de Linos AI (LNS) est de $0.00008413. Au cours des dernières 24 heures, LNS a évolué entre un minimum de $ 0.00007795 et un maximum de $ 0.00008733, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LNS est $ 0.00055908, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007047.

En termes de performance à court terme, LNS a évolué de -0.60% au cours de la dernière heure, +5.31% sur 24 heures et de -24.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Linos AI (LNS)

Capitalisation boursière $ 78.63K$ 78.63K $ 78.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 78.63K$ 78.63K $ 78.63K Offre en circulation 934.65M 934.65M 934.65M Offre totale 934,653,578.088976 934,653,578.088976 934,653,578.088976

La capitalisation boursière actuelle de Linos AI est de $ 78.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LNS est de 934.65M, avec une offre totale de 934653578.088976. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 78.63K.