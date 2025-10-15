Informations sur le prix de League of Kingdoms (LOKA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Bas 24 h $ 0.118098 $ 0.118098 $ 0.118098 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.109$ 0.109 $ 0.109 Haut 24 h $ 0.118098$ 0.118098 $ 0.118098 Sommet historique $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Prix le plus bas $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Variation du prix (1 h) +1.61% Changement de prix (1J) -3.56% Variation du prix (7 j) -20.04% Variation du prix (7 j) -20.04%

Le prix en temps réel de League of Kingdoms (LOKA) est de $0.1136. Au cours des dernières 24 heures, LOKA a évolué entre un minimum de $ 0.109 et un maximum de $ 0.118098, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOKA est $ 5.37, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04425999.

En termes de performance à court terme, LOKA a évolué de +1.61% au cours de la dernière heure, -3.56% sur 24 heures et de -20.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour League of Kingdoms (LOKA)

Capitalisation boursière $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 56.80M$ 56.80M $ 56.80M Offre en circulation 45.58M 45.58M 45.58M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de League of Kingdoms est de $ 5.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOKA est de 45.58M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 56.80M.