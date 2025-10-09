Informations sur le prix de Lazer Eyez (LZR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00001886 Haut 24 h $ 0.00002207 Sommet historique $ 0.00284929 Prix le plus bas $ 0.00001452 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) -13.16% Variation du prix (7 j) +8.27%

Le prix en temps réel de Lazer Eyez (LZR) est de $0.00001905. Au cours des dernières 24 heures, LZR a évolué entre un minimum de $ 0.00001886 et un maximum de $ 0.00002207, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LZR est $ 0.00284929, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001452.

En termes de performance à court terme, LZR a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, -13.16% sur 24 heures et de +8.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lazer Eyez (LZR)

Capitalisation boursière $ 19.13K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.13K Offre en circulation 999.43M Offre totale 999,425,349.798537

La capitalisation boursière actuelle de Lazer Eyez est de $ 19.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LZR est de 999.43M, avec une offre totale de 999425349.798537. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.13K.