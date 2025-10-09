Informations sur le prix de Launchium (LNCHM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00002195 Haut 24 h $ 0.00003111 Sommet historique $ 0.00025703 Prix le plus bas $ 0.00001816 Variation du prix (1 h) -0.14% Changement de prix (1J) +41.32% Variation du prix (7 j) -1.34%

Le prix en temps réel de Launchium (LNCHM) est de $0.00003102. Au cours des dernières 24 heures, LNCHM a évolué entre un minimum de $ 0.00002195 et un maximum de $ 0.00003111, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LNCHM est $ 0.00025703, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001816.

En termes de performance à court terme, LNCHM a évolué de -0.14% au cours de la dernière heure, +41.32% sur 24 heures et de -1.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Launchium (LNCHM)

Capitalisation boursière $ 29.27K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.27K Offre en circulation 943.69M Offre totale 943,693,371.1880057

La capitalisation boursière actuelle de Launchium est de $ 29.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LNCHM est de 943.69M, avec une offre totale de 943693371.1880057. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.27K.