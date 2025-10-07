Informations sur le prix de Larissa Blockchain (LRS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00195879 Haut 24 h $ 0.00238946 Sommet historique $ 0.371259 Prix le plus bas $ 0.00101857 Variation du prix (1 h) -10.97% Changement de prix (1J) -16.87% Variation du prix (7 j) -23.68%

Le prix en temps réel de Larissa Blockchain (LRS) est de $0.00198596. Au cours des dernières 24 heures, LRS a évolué entre un minimum de $ 0.00195879 et un maximum de $ 0.00238946, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LRS est $ 0.371259, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00101857.

En termes de performance à court terme, LRS a évolué de -10.97% au cours de la dernière heure, -16.87% sur 24 heures et de -23.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Larissa Blockchain (LRS)

Capitalisation boursière $ 29.07K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.01K Offre en circulation 14.64M Offre totale 25,180,286.54210878

La capitalisation boursière actuelle de Larissa Blockchain est de $ 29.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LRS est de 14.64M, avec une offre totale de 25180286.54210878. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.01K.