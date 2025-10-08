Informations sur le prix de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.31% Changement de prix (1J) -7.63% Variation du prix (7 j) -53.63% Variation du prix (7 j) -53.63%

Le prix en temps réel de LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, VLAMA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VLAMA est $ 0.00509577, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, VLAMA a évolué de -0.31% au cours de la dernière heure, -7.63% sur 24 heures et de -53.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Capitalisation boursière $ 129.30K$ 129.30K $ 129.30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 129.30K$ 129.30K $ 129.30K Offre en circulation 199.64M 199.64M 199.64M Offre totale 199,641,445.58744884 199,641,445.58744884 199,641,445.58744884

La capitalisation boursière actuelle de LAMA Trust Coin V2 est de $ 129.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VLAMA est de 199.64M, avec une offre totale de 199641445.58744884. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 129.30K.