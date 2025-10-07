Informations sur le prix de Kraken Wrapped BTC (KBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 123,257 $ 123,257 $ 123,257 Bas 24 h $ 126,108 $ 126,108 $ 126,108 Haut 24 h Bas 24 h $ 123,257$ 123,257 $ 123,257 Haut 24 h $ 126,108$ 126,108 $ 126,108 Sommet historique $ 126,108$ 126,108 $ 126,108 Prix le plus bas $ 72,684$ 72,684 $ 72,684 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) +0.49% Variation du prix (7 j) +8.56% Variation du prix (7 j) +8.56%

Le prix en temps réel de Kraken Wrapped BTC (KBTC) est de $124,151. Au cours des dernières 24 heures, KBTC a évolué entre un minimum de $ 123,257 et un maximum de $ 126,108, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KBTC est $ 126,108, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 72,684.

En termes de performance à court terme, KBTC a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, +0.49% sur 24 heures et de +8.56% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Capitalisation boursière $ 18.62M$ 18.62M $ 18.62M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.62M$ 18.62M $ 18.62M Offre en circulation 150.00 150.00 150.00 Offre totale 150.0 150.0 150.0

La capitalisation boursière actuelle de Kraken Wrapped BTC est de $ 18.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KBTC est de 150.00, avec une offre totale de 150.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.62M.