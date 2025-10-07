Tokenomics de KlimaDAO (KLIMA)
Tokenomics et analyse de prix de KlimaDAO (KLIMA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de KlimaDAO (KLIMA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur KlimaDAO (KLIMA)
What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.
In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.
Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.
A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.
KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.
In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.
In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.
Tokenomics de KlimaDAO (KLIMA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KlimaDAO (KLIMA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KLIMA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KLIMA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KLIMA, explorez le prix en direct du token KLIMA !
