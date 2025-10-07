Le prix en temps réel de KlimaDAO est aujourd'hui de 0.269822 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KLIMA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KLIMA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de KlimaDAO est aujourd'hui de 0.269822 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KLIMA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KLIMA facilement sur MEXC maintenant.

Prix de KlimaDAO (KLIMA)

Prix en temps réel : 1 KLIMA à USD

$0.269807
$0.269807$0.269807
+5.00%1D
USD
Graphique du prix de KlimaDAO (KLIMA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:54:25 (UTC+8)

Informations sur le prix de KlimaDAO (KLIMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.256761
$ 0.256761$ 0.256761
Bas 24 h
$ 0.26992
$ 0.26992$ 0.26992
Haut 24 h

$ 0.256761
$ 0.256761$ 0.256761

$ 0.26992
$ 0.26992$ 0.26992

$ 3,777.3
$ 3,777.3$ 3,777.3

$ 0.111333
$ 0.111333$ 0.111333

+0.94%

+5.09%

+13.73%

+13.73%

Le prix en temps réel de KlimaDAO (KLIMA) est de $0.269822. Au cours des dernières 24 heures, KLIMA a évolué entre un minimum de $ 0.256761 et un maximum de $ 0.26992, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KLIMA est $ 3,777.3, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.111333.

En termes de performance à court terme, KLIMA a évolué de +0.94% au cours de la dernière heure, +5.09% sur 24 heures et de +13.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KlimaDAO (KLIMA)

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

--
----

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

20.24M
20.24M 20.24M

20,236,045.48978571
20,236,045.48978571 20,236,045.48978571

La capitalisation boursière actuelle de KlimaDAO est de $ 5.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KLIMA est de 20.24M, avec une offre totale de 20236045.48978571. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.46M.

Historique du prix de KlimaDAO (KLIMA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de KlimaDAO en USD était de $ +0.01306147.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de KlimaDAO en USD était de $ +0.3578758733.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de KlimaDAO en USD était de $ +0.2790896841.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de KlimaDAO en USD était de $ +0.1237197174033161.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.01306147+5.09%
30 jours$ +0.3578758733+132.63%
60 jours$ +0.2790896841+103.43%
90 jours$ +0.1237197174033161+84.68%

Qu'est-ce que KlimaDAO (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

Ressource de KlimaDAO (KLIMA)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de KlimaDAO (USD)

Combien vaudra KlimaDAO (KLIMA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs KlimaDAO (KLIMA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour KlimaDAO.

Consultez la prévision de prix de KlimaDAO maintenant !

KLIMA en devises locales

Tokenomics de KlimaDAO (KLIMA)

Comprendre la tokenomics de KlimaDAO (KLIMA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KLIMA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KlimaDAO (KLIMA)

Combien vaut KlimaDAO (KLIMA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KLIMA en USD est de 0.269822 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KLIMA à USD ?
Le prix actuel de KLIMA en USD est $ 0.269822. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de KlimaDAO ?
La capitalisation boursière de KLIMA est de $ 5.46M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KLIMA ?
L'offre en circulation de KLIMA est de 20.24M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KLIMA ?
KLIMA a atteint un prix ATH de 3,777.3 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KLIMA ?
KLIMA a vu un prix ATL de 0.111333 USD.
Quel est le volume de trading de KLIMA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KLIMA est de -- USD.
Est-ce que KLIMA va augmenter cette année ?
KLIMA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KLIMA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:54:25 (UTC+8)

