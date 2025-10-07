Informations sur le prix de KlimaDAO (KLIMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.256761 Haut 24 h $ 0.26992 Sommet historique $ 3,777.3 Prix le plus bas $ 0.111333 Variation du prix (1 h) +0.94% Changement de prix (1J) +5.09% Variation du prix (7 j) +13.73%

Le prix en temps réel de KlimaDAO (KLIMA) est de $0.269822. Au cours des dernières 24 heures, KLIMA a évolué entre un minimum de $ 0.256761 et un maximum de $ 0.26992, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KLIMA est $ 3,777.3, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.111333.

En termes de performance à court terme, KLIMA a évolué de +0.94% au cours de la dernière heure, +5.09% sur 24 heures et de +13.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KlimaDAO (KLIMA)

Capitalisation boursière $ 5.46M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.46M Offre en circulation 20.24M Offre totale 20,236,045.48978571

La capitalisation boursière actuelle de KlimaDAO est de $ 5.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KLIMA est de 20.24M, avec une offre totale de 20236045.48978571. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.46M.