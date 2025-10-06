Tokenomics de KITA ($KITA)
Tokenomics et analyse de prix de KITA ($KITA)
Informations sur KITA ($KITA)
Join the Alien Army! $KITA is a Solana-based memecoin that's out of this world! 🌠 With LP burned and liquidity locked, we've ensured a fair launch and a secure foundation for our community. But $KITA is more than just a meme coin - we're building real utility:
- NFTs: Exclusive digital collectibles for our loyal supporters
- Staking: Earn rewards for holding $KITA
- Wallet App: Seamlessly manage your $KITA and other Solana assets
- Meme Generator: Unleash your creativity and generate out-of-this-world memes
- Bots: Advanced tools for traders and enthusiasts
- Community-Driven Rewards: Participate in contests and win big
Our mission is clear: combine hype, culture, and utility to create the strongest Alien Army on Solana! 👽🔥 Join us and be part of something epic! 💫 Powered by the Alien Army, $KITA is revolutionizing the meme coin space with real-world value and community-driven innovation. Let's blast off together! 🚀"
Tokenomics de KITA ($KITA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KITA ($KITA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $KITA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $KITA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $KITA, explorez le prix en direct du token $KITA !
