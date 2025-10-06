Informations sur le prix de KITA ($KITA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.12% Changement de prix (1J) +4.55% Variation du prix (7 j) +87.24% Variation du prix (7 j) +87.24%

Le prix en temps réel de KITA ($KITA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $KITA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $KITA est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $KITA a évolué de +2.12% au cours de la dernière heure, +4.55% sur 24 heures et de +87.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KITA ($KITA)

Capitalisation boursière $ 303.24K$ 303.24K $ 303.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 303.24K$ 303.24K $ 303.24K Offre en circulation 944.96M 944.96M 944.96M Offre totale 944,960,771.6586146 944,960,771.6586146 944,960,771.6586146

La capitalisation boursière actuelle de KITA est de $ 303.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $KITA est de 944.96M, avec une offre totale de 944960771.6586146. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 303.24K.