Informations sur le prix de King Of Meme (LION) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.64% Changement de prix (1J) -4.83% Variation du prix (7 j) +7.48% Variation du prix (7 j) +7.48%

Le prix en temps réel de King Of Meme (LION) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LION a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LION est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LION a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, -4.83% sur 24 heures et de +7.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour King Of Meme (LION)

Capitalisation boursière $ 178.77K$ 178.77K $ 178.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 178.77K$ 178.77K $ 178.77K Offre en circulation 109.10T 109.10T 109.10T Offre totale 109,100,000,000,000.0 109,100,000,000,000.0 109,100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de King Of Meme est de $ 178.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LION est de 109.10T, avec une offre totale de 109100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 178.77K.