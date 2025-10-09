Informations sur le prix de Kinetix Finance Token (KAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.83% Changement de prix (1J) -1.12% Variation du prix (7 j) +6.73% Variation du prix (7 j) +6.73%

Le prix en temps réel de Kinetix Finance Token (KAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAI est $ 0.03611293, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAI a évolué de -1.83% au cours de la dernière heure, -1.12% sur 24 heures et de +6.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kinetix Finance Token (KAI)

Capitalisation boursière $ 869.05K$ 869.05K $ 869.05K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 900.26K$ 900.26K $ 900.26K Offre en circulation 965.33M 965.33M 965.33M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kinetix Finance Token est de $ 869.05K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAI est de 965.33M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 900.26K.