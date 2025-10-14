Informations sur le prix de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 38.27 $ 38.27 $ 38.27 Bas 24 h $ 43.2 $ 43.2 $ 43.2 Haut 24 h Bas 24 h $ 38.27$ 38.27 $ 38.27 Haut 24 h $ 43.2$ 43.2 $ 43.2 Sommet historique $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Prix le plus bas $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Variation du prix (1 h) +0.51% Changement de prix (1J) +8.17% Variation du prix (7 j) -11.53% Variation du prix (7 j) -11.53%

Le prix en temps réel de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) est de $43.19. Au cours des dernières 24 heures, KHYPE a évolué entre un minimum de $ 38.27 et un maximum de $ 43.2, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KHYPE est $ 59.44, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 29.77.

En termes de performance à court terme, KHYPE a évolué de +0.51% au cours de la dernière heure, +8.17% sur 24 heures et de -11.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Capitalisation boursière $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Offre en circulation 39.28M 39.28M 39.28M Offre totale 39,277,326.66678375 39,277,326.66678375 39,277,326.66678375

La capitalisation boursière actuelle de Kinetiq Staked HYPE est de $ 1.70B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KHYPE est de 39.28M, avec une offre totale de 39277326.66678375. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.70B.