Qu'est-ce que Kekius Maximus (KM)

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

Ressource de Kekius Maximus (KM) Site officiel

Tokenomics de Kekius Maximus (KM)

Comprendre la tokenomics de Kekius Maximus (KM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KM !