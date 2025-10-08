Informations sur le prix de Kekistan (KEK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000629 $ 0.00000629 $ 0.00000629 Bas 24 h $ 0.00000758 $ 0.00000758 $ 0.00000758 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000629$ 0.00000629 $ 0.00000629 Haut 24 h $ 0.00000758$ 0.00000758 $ 0.00000758 Sommet historique $ 0.00003536$ 0.00003536 $ 0.00003536 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.11% Changement de prix (1J) -2.01% Variation du prix (7 j) +11.82% Variation du prix (7 j) +11.82%

Le prix en temps réel de Kekistan (KEK) est de $0.00000721. Au cours des dernières 24 heures, KEK a évolué entre un minimum de $ 0.00000629 et un maximum de $ 0.00000758, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KEK est $ 0.00003536, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KEK a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, -2.01% sur 24 heures et de +11.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kekistan (KEK)

Capitalisation boursière $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kekistan est de $ 3.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KEK est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.03M.