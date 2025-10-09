Informations sur le prix de KEKE Terminal (KEKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00017805 $ 0.00017805 $ 0.00017805 Bas 24 h $ 0.00018456 $ 0.00018456 $ 0.00018456 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00017805$ 0.00017805 $ 0.00017805 Haut 24 h $ 0.00018456$ 0.00018456 $ 0.00018456 Sommet historique $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Prix le plus bas $ 0.00011742$ 0.00011742 $ 0.00011742 Variation du prix (1 h) +0.33% Changement de prix (1J) -0.93% Variation du prix (7 j) +15.97% Variation du prix (7 j) +15.97%

Le prix en temps réel de KEKE Terminal (KEKE) est de $0.00018149. Au cours des dernières 24 heures, KEKE a évolué entre un minimum de $ 0.00017805 et un maximum de $ 0.00018456, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KEKE est $ 0.028921, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011742.

En termes de performance à court terme, KEKE a évolué de +0.33% au cours de la dernière heure, -0.93% sur 24 heures et de +15.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KEKE Terminal (KEKE)

Capitalisation boursière $ 180.56K$ 180.56K $ 180.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 180.56K$ 180.56K $ 180.56K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,994,982.282403 999,994,982.282403 999,994,982.282403

La capitalisation boursière actuelle de KEKE Terminal est de $ 180.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KEKE est de 999.99M, avec une offre totale de 999994982.282403. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 180.56K.