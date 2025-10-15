Informations sur le prix de Kavari (KAVR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 Prix le plus bas $ 0.00017095$ 0.00017095 $ 0.00017095 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Kavari (KAVR) est de $0.00018166. Au cours des dernières 24 heures, KAVR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAVR est $ 0.00405396, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00017095.

En termes de performance à court terme, KAVR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kavari (KAVR)

Capitalisation boursière $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Offre en circulation 65.00M 65.00M 65.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kavari est de $ 11.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAVR est de 65.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.17K.