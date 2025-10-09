Informations sur le prix de KardiaChain (KAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00052219 $ 0.00052219 $ 0.00052219 Bas 24 h $ 0.00074717 $ 0.00074717 $ 0.00074717 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00052219$ 0.00052219 $ 0.00052219 Haut 24 h $ 0.00074717$ 0.00074717 $ 0.00074717 Sommet historique $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 Prix le plus bas $ 0.00039471$ 0.00039471 $ 0.00039471 Variation du prix (1 h) -22.51% Changement de prix (1J) -25.51% Variation du prix (7 j) -19.86% Variation du prix (7 j) -19.86%

Le prix en temps réel de KardiaChain (KAI) est de $0.000516. Au cours des dernières 24 heures, KAI a évolué entre un minimum de $ 0.00052219 et un maximum de $ 0.00074717, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAI est $ 0.160205, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00039471.

En termes de performance à court terme, KAI a évolué de -22.51% au cours de la dernière heure, -25.51% sur 24 heures et de -19.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KardiaChain (KAI)

Capitalisation boursière $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Offre en circulation 4.78B 4.78B 4.78B Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de KardiaChain est de $ 2.50M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAI est de 4.78B, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.61M.