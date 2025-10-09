Informations sur le prix de Kamala Horris (KAMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.31% Changement de prix (1J) +3.17% Variation du prix (7 j) -26.29% Variation du prix (7 j) -26.29%

Le prix en temps réel de Kamala Horris (KAMA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAMA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAMA est $ 0.03919388, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAMA a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +3.17% sur 24 heures et de -26.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kamala Horris (KAMA)

Capitalisation boursière $ 87.66K$ 87.66K $ 87.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 87.66K$ 87.66K $ 87.66K Offre en circulation 995.56M 995.56M 995.56M Offre totale 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

La capitalisation boursière actuelle de Kamala Horris est de $ 87.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAMA est de 995.56M, avec une offre totale de 995559218.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 87.66K.