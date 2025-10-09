Informations sur le prix de KAI (KAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00105173$ 0.00105173 $ 0.00105173 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -5.17% Variation du prix (7 j) +7.47% Variation du prix (7 j) +7.47%

Le prix en temps réel de KAI (KAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAI est $ 0.00105173, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -5.17% sur 24 heures et de +7.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KAI (KAI)

Capitalisation boursière $ 18.19K$ 18.19K $ 18.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.19K$ 18.19K $ 18.19K Offre en circulation 496.73M 496.73M 496.73M Offre totale 496,734,337.0 496,734,337.0 496,734,337.0

La capitalisation boursière actuelle de KAI est de $ 18.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAI est de 496.73M, avec une offre totale de 496734337.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.19K.