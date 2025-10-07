Informations sur le prix de Just a coin (COIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00107957$ 0.00107957 $ 0.00107957 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +8.51% Variation du prix (7 j) +8.51%

Le prix en temps réel de Just a coin (COIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COIN est $ 0.00107957, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COIN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +8.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just a coin (COIN)

Capitalisation boursière $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K Offre en circulation 999.86M 999.86M 999.86M Offre totale 999,861,128.58 999,861,128.58 999,861,128.58

La capitalisation boursière actuelle de Just a coin est de $ 25.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COIN est de 999.86M, avec une offre totale de 999861128.58. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.89K.