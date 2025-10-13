Informations sur le prix de Just A Boring Guy (BORING GUY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +7,04% Variation du prix (7 j) -18,22% Variation du prix (7 j) -18,22%

Le prix en temps réel de Just A Boring Guy (BORING GUY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BORING GUY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BORING GUY est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BORING GUY a évolué de -- au cours de la dernière heure, +7,04% sur 24 heures et de -18,22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just A Boring Guy (BORING GUY)

Capitalisation boursière $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6,14K$ 6,14K $ 6,14K Offre en circulation 999,18M 999,18M 999,18M Offre totale 999 179 692,548272 999 179 692,548272 999 179 692,548272

La capitalisation boursière actuelle de Just A Boring Guy est de $ 6,14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BORING GUY est de 999,18M, avec une offre totale de 999179692.548272. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6,14K.