Tokenomics de jungle bay memes (JBM)

Découvrez les informations clés sur jungle bay memes (JBM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 11:53:11 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de jungle bay memes (JBM)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de jungle bay memes (JBM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 262.38K
Offre totale :
$ 93.24B
Offre en circulation :
$ 93.24B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 262.38K
Sommet historique :
$ 0
Bas historique :
$ 0
Prix actuel :
$ 0
Informations sur jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

Site officiel :
https://junglebayisland.com

Tokenomics de jungle bay memes (JBM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de jungle bay memes (JBM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens JBM qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens JBM pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de JBM, explorez le prix en direct du token JBM !

mc_how_why_title
Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

