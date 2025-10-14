Informations sur le prix de jungle bay memes (JBM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000279 $ 0.00000279 $ 0.00000279 Bas 24 h $ 0.00000294 $ 0.00000294 $ 0.00000294 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000279$ 0.00000279 $ 0.00000279 Haut 24 h $ 0.00000294$ 0.00000294 $ 0.00000294 Sommet historique $ 0.00000466$ 0.00000466 $ 0.00000466 Prix le plus bas $ 0.00000181$ 0.00000181 $ 0.00000181 Variation du prix (1 h) -2.14% Changement de prix (1J) -3.55% Variation du prix (7 j) -16.06% Variation du prix (7 j) -16.06%

Le prix en temps réel de jungle bay memes (JBM) est de $0.00000281. Au cours des dernières 24 heures, JBM a évolué entre un minimum de $ 0.00000279 et un maximum de $ 0.00000294, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JBM est $ 0.00000466, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000181.

En termes de performance à court terme, JBM a évolué de -2.14% au cours de la dernière heure, -3.55% sur 24 heures et de -16.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour jungle bay memes (JBM)

Capitalisation boursière $ 261.85K$ 261.85K $ 261.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 261.85K$ 261.85K $ 261.85K Offre en circulation 93.24B 93.24B 93.24B Offre totale 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

La capitalisation boursière actuelle de jungle bay memes est de $ 261.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JBM est de 93.24B, avec une offre totale de 93243552077.89908. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 261.85K.