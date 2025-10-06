Informations sur le prix de Joyless Boy (JOBOY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +2.57% Variation du prix (7 j) +2.57%

Le prix en temps réel de Joyless Boy (JOBOY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, JOBOY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JOBOY est $ 0.00306979, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, JOBOY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +2.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Joyless Boy (JOBOY)

Capitalisation boursière $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Offre en circulation 999.07M 999.07M 999.07M Offre totale 999,070,838.001287 999,070,838.001287 999,070,838.001287

La capitalisation boursière actuelle de Joyless Boy est de $ 5.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JOBOY est de 999.07M, avec une offre totale de 999070838.001287. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.59K.